Скандал в Ужгороді: дитячий центр не впустив дитину на візку

У розважальний центр дівчинку на своє день народження запросив однокласник

В Ужгороді дитячий розважальний центр заборонив дівчинці з інвалідністю перебувати в закладі на візку. Про це у Facebook написала Тетяна Мачабелі, керівниця громадської організації «Неємія», серед напрямків роботи якої підтримка та розвиток дітей з обмеженими фізичними можливостями.

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Дитину на своє день народження запросив однокласник: святкування мало пройти у Kids Club.

«У мене під опікою є дівчинка з ДЦП, яка пересувається лише за допомогою колісного візочка для людей з інвалідністю. Сьогодні вперше в її житті запросив на день народження сокласник, щоб відсвяткувати в колі друзів в «Дитячому клубі». Яка вона була щаслива!!! Але, на жаль, заклад в якому проводили свято відмовив дівчинці знаходитись там у колісному візочку...дали посилання на правила», – зауважила жінка.

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Вона переконана, що такий вчинок є чистою дискримінацією дітей з інвалідністю і ганьбою для власника закладу.

«Чи знаєте, що кількість дітей та дорослих, які почали пересуватись на колісних візках через війну в Україні дуже зростає? Що нас чекає? Відкрита і доступна для них громада з бізнесом, який є соціально орієнтованим та по справжньому дружнім до дітей чи дзеркально чисті, заквітчані громади та бізнес для певної категорії людей з кам'яними та черствими серцями...» – наголосила Тетяна.

Допис набув широкого розголосу. Дитячий клуб прокоментував пост: «Прикра ситуація з інвалідним візочком відбулася з вини адміністраторів, які спиралися на загальні правила закладу і не мали досвіду для вирішення даної ситуації».

Також відрегував представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Спасов: він повідомив, що офіс Омбудсмана України взяв цю ситуацію в роботу.

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Зауважимо, Тетяна Мачабелі є опікункою дитини. Дівчинці вісім років. У день, коли трапився цей інцидент, персонал закладу (четверо людей) не просили вибачення ні у дівчинки, ні у неї.

До слова, минулоріч в Одесі дівчину із ДЦП вигнали з торгового центру.