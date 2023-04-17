Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу
Суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич (на фото посередині) три тижні була відсутня на робочому місці
фото з відкритих джерел

З 17 квітня судові справи почали розподілятися на суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Оксану Софілканич

Через три тижні відсутності на робочому місці суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич повернулася до здійснення правосуддя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Станом на 17 квітня на вказану служительку Феміди почали розподілятися судові справи. До цього участь у жеребкуванні брали лише двоє суддів Воловецького райсуду.

Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу фото 1
дані держпорталу «Судова влада України»

Як повідомляв «Главком», суддя Оксана Софілканич відзначилася вироком, згідно з яким, троє обвинувачених хлопців у груповому сексуальному насильстві над школяркою, одержали умовний термін покарання. Це судове рішення збурило усю країну.

Повідомлення про вирок судді Софілканич, який винесено 16 березня 2023 року, на офіційному сайті суду з’явилося 26 березня. Також це повідомлення було опубліковано на сторінці суду у Facebook і зібрало 208 коментарів читачів, переважно негативних.

Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу фото 2
скріншот із соціальної сторінки суду

Резонанс був настільки масштабним, що суддя Оксана Софілканич з 27 березня не вийшла на роботу. Офіційно через хворобу, тобто взяла лікарняний. Потім у неї кілька днів було навчання, а далі тривала відпустка.

Також 27 березня суддя поскаржилася до Вищої ради правосуддя та генпрокурору на втручання у суддівську діяльність. Її доказами виявилися скріншоти публікацій у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, резонансний злочин, за якими винесла вирок суддя Оксана Софілканич, стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені,  прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну. Надалі за допомогою своїх геніталій та пальців рук завдав їй фізичного болю, не пов’язаного з проникненням у тіло неповнолітньої.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Читайте також:

Теги: Закарпаття суд зґвалтування вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівський пастир розбестив понад 140 дітей. Соцмережі обурені через вирок суду
Львівський пастир розбестив понад 140 дітей. Соцмережі обурені через вирок суду
20 березня, 10:49
Елітний комплекс в Буковелі та квартири в центрі Києва: арештовано майно охоронця Януковича (фото)
Елітний комплекс в Буковелі та квартири в центрі Києва: арештовано майно охоронця Януковича (фото)
20 березня, 12:59
Павел причастен к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины
Митрополит Павел представил перед судом: детали (фото)
1 квiтня, 15:13
Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?
Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?
24 березня, 12:24
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
23 березня, 15:16
Водій електросамоката вискочив на тротуар, де рукою зачепив пішохода, яка отримала перелом кінцівки
Пішохід стягнула з водія електросамоката велику компенсацію
27 березня, 20:49
Протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн
Суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд
7 квiтня, 16:00
Землетрус, який стався на Закарпатті, не несе загрози для населення
В Україні зафіксовано землетрус
5 квiтня, 14:24
У Бєлгородській області РФ унаслідок вибухів спалахнули пожежі
Вибухи в російських містах і вирок за збиття літака МАУ: головне за ніч
Сьогодні, 07:43

Кримінал

Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу
Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу
Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Інженер «Антонова» виявився любителем Кадирова: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Печерський суд захистив Портнова від журналістів
Печерський суд захистив Портнова від журналістів
Львівщина: нетвереза водійка кидалася на патрульних із мачете
Львівщина: нетвереза водійка кидалася на патрульних із мачете
Інформатор ФСБ, що наводив «Калібри» на Миколаїв, отримав строк (фото)
Інформатор ФСБ, що наводив «Калібри» на Миколаїв, отримав строк (фото)
У Донецьку окупанти розстріляли азербайджанців, що відмовилися воювати на боці РФ
У Донецьку окупанти розстріляли азербайджанців, що відмовилися воювати на боці РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
13K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
13K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
12K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7695
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
6379
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту