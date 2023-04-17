Суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу

Суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич (на фото посередині) три тижні була відсутня на робочому місці

З 17 квітня судові справи почали розподілятися на суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Оксану Софілканич

Через три тижні відсутності на робочому місці суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич повернулася до здійснення правосуддя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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Станом на 17 квітня на вказану служительку Феміди почали розподілятися судові справи. До цього участь у жеребкуванні брали лише двоє суддів Воловецького райсуду.

дані держпорталу «Судова влада України»

Як повідомляв «Главком», суддя Оксана Софілканич відзначилася вироком, згідно з яким, троє обвинувачених хлопців у груповому сексуальному насильстві над школяркою, одержали умовний термін покарання. Це судове рішення збурило усю країну.

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Повідомлення про вирок судді Софілканич, який винесено 16 березня 2023 року, на офіційному сайті суду з’явилося 26 березня. Також це повідомлення було опубліковано на сторінці суду у Facebook і зібрало 208 коментарів читачів, переважно негативних.

скріншот із соціальної сторінки суду

Резонанс був настільки масштабним, що суддя Оксана Софілканич з 27 березня не вийшла на роботу. Офіційно через хворобу, тобто взяла лікарняний. Потім у неї кілька днів було навчання, а далі тривала відпустка.

Також 27 березня суддя поскаржилася до Вищої ради правосуддя та генпрокурору на втручання у суддівську діяльність. Її доказами виявилися скріншоти публікацій у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, резонансний злочин, за якими винесла вирок суддя Оксана Софілканич, стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

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У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну. Надалі за допомогою своїх геніталій та пальців рук завдав їй фізичного болю, не пов’язаного з проникненням у тіло неповнолітньої.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.