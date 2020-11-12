Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на четвер
Температура вдень у столиці становити 5-7° тепла
В Україні у четвер, 12 листопада, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 2-7° тепла, на півдні – до 10°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«12 листопада хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині до 10°», – зазначається у повідомленні.
У Києві сьогодні опадів не очікується. Температура вночі у столиці 0-2° тепла, вдень 5-7°.
Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.
Як повідомлялося, жовтень 2020 став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.