Путін зловтішається: Росію допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»

Путін відкинув причетність Росії до диверсії на газопроводі

Президент РФ Володимир Путін заявив про теракт на Північних потоках

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію допустили до огляду газопроводів «Північний потік«, де місяць тому відбулася диверсія.

«Допустили «Газпром» до обстеження місця вибуху. Дві воронки, три та п'ять метрів завглибшки. Вирвало трубу 40 метрів, труби розійшлися на 250 метрів, шматок труби зігнуло на 90 градусів і відкинуло на 40 метрів, у бік «Північного потоку-2», – заявив Путін на екстреній конференції 31 жовтня.

За його словами, уламками труби пошкоджено і не запущений в експлуатацію «Північний потік-2».

Вибух на газопроводах Путін назвав «терактом», причетність до нього Росії категорично заперечував. «Хтось ще нахабства набирався говорити, що це Росія сама підірвала», – посміюючись, заявив президент РФ.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію.