Хомчак: Збройні сили України стали справжнім щитом Європи

З нагоди з дня утворення НАТО головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак виступив зі зверненням

Вступ України до Північноатлантичного альянсу не тільки посилить Україну, а й значно зміцнить сам Альянс.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у своєму зверненні з нагоди дня створення НАТО.

«За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контрибутором євроатлантичної безпеки», – зазначив Хомчак.

Він нагадав, що Альянс був створений 4 квітня 1949 року для забезпечення миру і стабільності. В останні кілька років НАТО перетворилося в головного стратегічного партнера України, з яким ЗСУ активно співпрацюють.

«Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, які поглибилися з отриманням нашою країною статусу партнера розширених можливостей», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Він назвав основні напрямки взаємодії між Україною і Альянсом: активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з НАТО в Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ, в тому числі участь в навчаннях НАТО, обмін інформацією, розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО.

«Така співпраця працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі», – заявив Хомчак.

За його словами, в поточному році армія України візьме участь в 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни і дев'яти на нашій території.

Зазначимо, у процесі надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку країн-партнерів, що вже є членами Північноатлантичного альянсу.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак висловив думку про те, що вступ України в НАТО не лише посилить державу, що стала «щитом Європи», а й значно зміцнить сам Альянс.

Міністр оборони України Андрій Таран у вітальному зверненні до НАТО також відзначив, що курс України на повноправне членство в Альянсі залишається стратегічним пріоритетом і закріплений у Конституції.

Нагадаємо, що під час переговорів Володимира Зеленського з Джо Байденом президенти також піднімали питання євроатлантичної інтеграції та отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.