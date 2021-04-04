Офіс президента про переговори з Байденом: США не дадуть безкарно нападати на Україну

Президент США запевнив, що розмова із Зеленським була «точно не остання»

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів деякі подробиці розмови президента Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом.

Про це пише LB.ua.

За словами Жовкви, на початку телефонної розмови глава Білого дому відразу висловив упевненість, що переговори будуть змістовними.

«Обговорили останнє загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать нашу державу. Говорили президенти і про тимчасово окупований Крим, і про важливість участі США в підготовці саміту Кримської платформи, і про їх участь у саміті», – повідомив Жовква.

За його словами, найважливіше в розмові не те, що вона відбулася на тлі загострення ситуації безпеки на Донбасі і навколо українського кордону. Головне – сигнал, який пролунав від США: Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.

«Ми отримали ту єдину відповідь, яку і повинні були отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розв'язати руки для нових агресивних дій у нашому регіоні. Ось це і є основний меседж розмови двох лідерів», – сказав Жовква.

Він зазначив, що президенти окремо торкнулися теми євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Також серед ключових тем розмови – хід реформ в Україні.

«Конкретно йшлося про антикорупційну, судову та земельну реформи. А також про необхідність реформування КСУ, який у нинішньому стані здатний ці важливі реформи перекреслити. Президент Байден підтвердив, що уважно стежить за успіхами у впровадженні наших реформ. Він буквально сказав, що «Україна тримає ключі від розвитку ситуації в Центральній і Східній Європі. Успіх України – це успіх всього європейського континенту», – зазначив заступник голови Офісу президента.

Крім того, президенти обговорили боротьбу з олігархами в Україні.

«Президент Зеленський повідомив про свої останні кроки на цьому напрямі, зазначивши, що проводить «системну деолігархізацію України». Президент Байден закликав рішуче продовжувати таку роботу і висловив свою повну підтримку», – говорить Жовква.

Разом із тим він зазначив, що Зеленський і Байден не всі теми встигли обговорити.

«Наприклад, не вистачило часу для обговорення питань економічної взаємодії, але ці питання будуть обговорені в рамках подальших контактів. Адже президент Байден запевнив, що ця розмова точно не остання», – стверджує Жовква.

Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що телефонну розмову між президентами України та США ініціювала американська сторона.