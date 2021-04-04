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    Віцепрем’єрка Стефанішина пишається, що вирвала тему євроінтеграції з лап «однієї політичної сили»

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    Стефанішина:&nbsp;Всі лідери нашої країни мають повне право робити заяви щодо євроатлантичної інтеграції - Віцепрем’єрка Стефанішина пишається, що вирвала тему євроінтеграції з лап «однієї політичної сили»
    Стефанішина: Всі лідери нашої країни мають повне право робити заяви щодо євроатлантичної інтеграції
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Заступниця Шмигаля натякає, що тему євроінтеграції досі монопольно експлуатувала лише партія Порошенка?

    В Україні курс на ЄС і НАТО більше не асоціюється з назвою конкретної партії, а належить громадянам України, заявила в інтерв’ю «Главкому» віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, вона «вирвала європейську та євроатлантичну інтеграцію з тенет лише однієї політичної сили».

    Відповідаючи на питання, чому керівник Офісу президента Андрій Єрмак став просувати ПДЧ і чи радяться з нею інші політичні гравці, коли роблять заяви на євроатлантичну та євроінтеграційну тематику, віцепрем’єрка зазначила: «Це – загальнонаціональні пріоритети. Формування і просування стратегічних речей неможливо без їхнього погодження з політичним керівництвом країни».

    «І звичайно, що коли ми формуємо нашу візію на найближчі два-три роки, то погоджуємо ці питання з президентом та іншими учасниками процесу, у тому числі, з керівником Офісу президента. Тому фактично всі лідери нашої країни мають повне право робити ті заяви щодо євроатлантичної інтеграції, які вони роблять. Найбільше надбання, яким я пишаюсь за останні вісім-дев’ять місяців перебування на посаді, – це те, що я вирвала європейську та євроатлантичну інтеграцію з тенет лише однієї політичної сили. Як і повинно бути, нарешті курс на ЄС і НАТО не асоціюється з назвою конкретної партії, а належить громадянам України», – розповіла Стефанішина.

    Нагадаємо, 2 квітня Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. На сайті ОП зауважили, що керівник Офісу глави держави розраховує на отримання плану дій щодо членства України в Альянсі (ПДЧ).

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    Теги: ЄС США НАТО партії Андрій Єрмак Ольга Стефанішина
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