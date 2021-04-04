Партнерство України з НАТО допоможе протистояти російській агресії – Таран

Курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом та закріплений в українській Конституції

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом та закріплений в українській Конституції. Це потрібно у протистоянні з російською агресією.

Таку заяву міністр зробив 4 квітня, у день 72- ї річниці створення Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За його словами, навесні 2021 року Україна знову переконується у безальтернативності вибору європейської та євроатлантичної інтеграції.

«У протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика та дії Росії, які є також серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності, наше партнерство з НАТО є вкрай важливим», – заявив Таран.

За останній рік Україна значно просунулася на шляху набуття критеріїв членства в НАТО, зазначив він.

«Минулого року всупереч недоброзичливцям, ми отримали від Альянсу статус партнера НАТО з розширеними можливостями (ЕОР). Цей статус надається лише тим країнам, збройні сили яких вже працюють із використанням стандартів НАТО, вже є взаємосумісними з арміями членів Альянсу. І з боку держав Альянсу, безперечно, це було демонстрацією підтримки України. Для нас це важливий сигнал, що підтверджує довіру з боку Альянсу, визнає особливість України як стратегічного партнера, спроможність нашої країни брати участь в операціях під проводом НАТО та відзначає вже чинну роль і внесок України у проведенні спільних операцій. І треба наголосити, що це — далеко не спонтанне рішення. Процедура була тривалою, хоч і непублічною. Україна двічі отримала позитивну оцінку Військового командування НАТО та схвалення Військового комітету НАТО, тому ми отримали цей статус раніше від очікуваного терміну. Країни НАТО чітко показали, що розцінюють Україну як рівного партнера», – ідеться у повідомленні.

Наразі, за його словами, особливо актуальними і важливими для України є питання, що стосуються проблематики колективної безпеки.

Міністр зазначив, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями, зокрема, дає доступ до планування та проведення навчань Північноатлантичного альянсу.

Раніше в рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя.

Також стало відомо, що в спільних українсько-британських маневрах Cossack mace – 2021 візьмуть участь понад тисячу військовослужбовців, у тому числі із пʼяти країн НАТО. Сценарій маневрів передбачає відсіч несподіваному нападу країни-агресора.