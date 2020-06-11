РФ звинуватила Україну у виході з Мінського процесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова російської делегації у ТКГ Борис Гризлов

Гризлов заявив, що Київ вирішив вести переговори з людьми, «які сам і призначив»

Представник Росії на переговорах щодо Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито виході з Мінського процесу. За його словами, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину мінського комплексу заходів з представниками «ДНР» і «ЛНР».

Про це він заявив журналістам, передає «Інтерфакс».

Гризлов вважає, що Київ вирішив вести переговори з людьми, «які сам і призначив».

«Така позиція фактично означає вихід України з мінського процесу», - сказав він.

Він заявив про зрив з боку України процесу обміну полоненими і вважає провокацією одностороннє відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі в умовах спеки та епідемії коронавірусу.

При цьому, за його словами, «рішення про припинення вогню Києвом не прийнято».

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявляли про можливість виходу з мінський угод. Більше того, президент України заявляв, що у глави РФ Володимира Путіна є рік, щоб закінчити війну на Донбасі.

Раніше на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

До слова, до політичної підгрупи як представники ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.