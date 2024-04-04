Графіки відключень світла запроваджують у шістьох областях

Світло в шістьох областях вимикатимуть з 18:20 до 22:00

Причиною обмежень стала відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі в окремих регіонах країни

Сьогодні, 4 квітня, в шести областях України буде застосовано тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго».

За даними «Укренерго», тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська області.

«Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання», – пояснила пресслужба.

«Укренерго» наголошує, що обсяг обмежень є помірним, а обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, пресслужба компанії нагадала, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Нагадаємо, Міністр енергетики України Герман Галущенко домовився із з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом про надання Україні допомоги в енергосекторі, зокрема великогабаритне устаткування для теплових електростанцій.

До слова, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що через нестабільну ситуацію сьогодні неможливо однозначно говорити про зміни тарифу на електроенергію для населення.