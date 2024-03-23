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Теракт у Підмосков’ї, мобілізація в Україні, удари по енергетиці - головне за ніч

Ірина Луцак
glavcom.ua
Теракт у Підмосков’ї, мобілізація в Україні, удари по енергетиці - головне за ніч
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї
фото з відкритих джерел

Теракт у Підмосков’ї, відстрочка і бронювання від мобілізації, удари РФ по енергетиці, створення філії виробника танків KNDS в Україні

У ніч проти 23 березня у Підмосков’ї  стався теракт у якому загинули десятки людей. Відповідальність взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». 

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (також відоме як «ІДІЛ») взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Утім, зауважує CNN, у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження.

Французько-німецький виробник танків KNDS створить філію в Україні

Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні. Про це повідомив очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню після переговорів із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання. Мобілізації не підпадатимуть аспіранти як державної, так і контрактної форми навчання.

Російські удари по енергетиці триватимуть - ISW

Росія, швидше за все, має на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі України під час наступних масованих атак, зокрема для того, аби скористатися затримками в наданні західної допомоги, які суттєво обмежать можливості української ППО.

Нагадаємо, Легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

До слова, російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою.

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Теги: теракт ІДІЛ енергетика мобілізація танки

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