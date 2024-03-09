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Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Влітку проблема боргів в енергетиці може погіршитись, якщо не розробити механізм її вирішення – експерт
За 2023 рік заборгованість НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% – до 18,4 млрд грн
фото з відкритих джерел

«Якщо буде літо спекотним, дефіцит збільшиться, імпорт, відповідно, також»

Потрібно напрацювати програму з вирішення боргової проблеми в енергетиці, щоб влітку не прискорилось зростанні цих заборгованостей. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

Він розповів, що влітку для енергосистеми існують ризики виникнення дефіциту, оскільки багато енергоблоків піде в ремонти. Аналітик додав, що за таких умов Україна буде вимушена імпортувати електроенергію. Але виникає питання, скільки потрібно буде імпортувати і за якою ціною.

«Якщо буде літо спекотним, дефіцит збільшиться, імпорт, відповідно, також. Ба більше, почнуть прискорюватися борги влітку, якщо не буде напрацьована програма з вирішення цієї боргової проблеми. А весна – це період передишки між зимою і літом», – підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% – до 18,4 млрд грн.

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Теги: Укренерго Україна весна електроенергія імпорт

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