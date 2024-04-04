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Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій
Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із Литвою наслідки російських атак на енергетику
фото: Міненерго

«Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн», – Галущенко

Міністра енергетики України Герман Галущенко домовився із з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом про надання Україні допомоги  в енергосекторі, зокрема великогабаритне устаткування для теплових електростанцій. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор. 

«У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації», – розповів Герман Галущенко.

Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Сторони домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації. 

«Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн», – підкреслив міністр.

Водночас Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

Під час зустрічі Герман Галущенко наголосив, що для проходження наступної зими критично важливо збільшити генеруючі потужності. Особлива увага буде приділятися децентралізації та розподіленій генерації.

Нагадаємо, що під час цього опалювального сезону теплові електростанції та теплоелектроцентралі працювали більше годин, щоб допомогти енергосистемі під час дефіциту у ній. Це призвело до зменшення запасів вугілля.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія Литва Україна Укренерго Герман Галущенко

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