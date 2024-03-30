Чи загрожують Україні блекаути? Відповідь Міненерго

Україна здатна збалансувати систему і забезпечити її стабільну роботу

Наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Гринчук наголосила, що наразі дефіциту електроенергії в системі немає, вона працює збалансовано. Однак через пошкодження об'єктів системи передачі існують локальні проблеми, зокрема у Харківській області.

«Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога», – сказала заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні.

Уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Як повідомлялося, останні ракетні атаки Росії є спробою російського диктатора Володимира Путіна «занурити країну в темряву». Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

До слова, російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).