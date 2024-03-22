РФ випустила майже 90 ракет та понад 60 «шахедів»: Зеленський повідомив деталі обстрілу

У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби

Зеленський в черговий раз наголосив на потребі України в ППО для захисту людей, інфраструктури, будинків та греблі

Необхідні служби вже працюють у всіх містах, які постраждали від нічних масованих обстрілів росіян, триває відновлення енергопостачання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За цю ніч було понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору», – заявив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський наголосив, що у всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби – рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. Він додав, що триває відновлення постачання електрики.

«Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи», – повідомив лідер нашої країни.

Володимир Зеленський підкреслив, що у російських ракет «немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі».

«У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент України підкреслив, що партнери нашої країни «точно знають, що необхідно». Зеленський в черговий раз наголосив про потрібність цих рішень – «життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви».

Нагадаємо, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.