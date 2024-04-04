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Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію
На один з пристроїв воїнів, де був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військовослужбовців
фото з відкритих джерел

За словами представника СБУ, удар по українських захисниках міг статися через злам месенджерів конкретних військових

Причиною удару РФ по 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді у Запорізькій області 3 листопада 2023 року міг бути злам месенджерів військових російськими хакерами. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник Департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк.

Посадовець зазначив, що однією з загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання «Армагедон». 

«Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається «зламати» пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків», – повідомив він.

За словами Вітюка, під час розслідування загибелі бійців 128-ї бригади СБУ дізналася, що на один із пристроїв, де був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військовослужбовців, куди і прилетіла ракета.

«Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях», – додав Вітюк.

Нагадаємо, 4 листопада 2023 року стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада.

До слова, ракетний удар окупантів забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Теги: війна ЗСУ трагедія обстріл військові Запорізька область

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