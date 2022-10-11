Громадські організації України та Західних Балкан спільно протидіятимуть російському впливу

Україна може використати досвід країн Західних Балкан у післявоєнній відбудові

Напередодні Парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, громадські організації з України та балканського регіону заснували мережу для спільної протидії російському впливу, передає кореспондент «Главкому».

Регіональний форум активістів з України та балканських країн пройшов у Сараєво. Під час форуму «Регіональний діалог громадянського суспільства», організатори підкреслили зростаючий вплив Росії в регіоні через гібридний вплив, корупцію та пропаганду.

«У той час, як українці захищають свою свободу від незаконної агресії Російської Федерації, країни Західних Балкан борються з проросійською пропагандою, дезінформацією та російським політичним впливом, спрямованим на дестабілізацію регіону. Ситуація стає ще більш серйозною, оскільки російський слід на Західних Балканах полягає у створенні мереж проросійських асоціацій, формуванні корупційних схем, спрямованих на економічний та енергетичний шантаж, розпалюванні етнічної напруги й навіть спроб державного перевороту», – зазначила президентка Асоціації PROI Уляна Бах.

Директор українського експертного центру New Geopolitical Research Network Михайло Самусь зазначив, що міжрегіональне співробітництво має стати основою перебудови геополітики після перемоги України.

«Ідея BUCN – полягає у формуванні нових горизонтальних конструкцій співробітництва між Україною та країнами Балкан за широким спектром сфер, галузей та тем. Перемога України над Росією спричиняє глобальну трансформацію геополітики, економіки, енергетики, безпекових моделей. Цей час є унікальним для того, щоб збудувати нові взаємовигідні відносини між Україною та Балканами. BUCN буде працювати й слугувати саме для цього», – сказав Самусь.

Катерина Шимкевич з українського Аналітичного центру балканських досліджень зазначила, що Україна може використати досвід країн Західних Балкан у післявоєнній відбудові, у розслідуванні воєнних злочинів та покаранні воєнних злочинців.

«Україна важлива для Балкан як країна, яка добре та успішно виконує вимоги ЄС у контексті євроінтеграції. Спільний обмін досвідом створює можливість нових зв’язків в регіональному розвитку та співпраці», – відмітила Шимкевич.

Відмітимо, мережа об’єднує організації та активістів громадянського суспільства з України, Албанії, Боснії й Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії, присвячених зміцненню верховенства права та демократії, стабільності та миру в Україні, на Західних Балканах, і у Європейському Союзі.

У зустрічі взяли участь представники організацій зі всього регіону: PROI (Боснія і Герцеговина), Молодіжний комітет по адвокації (Боснія і Герцеговина), New Geopolitical Research Network (Україна), Građanska incijativa 21.Maj (Чорногорія), LEGIS Skopje (Північна Македонія), Center for Strategic Analysis (Сербія), Horizon Civitas (Північна Македонія), CLEAR Global (Хорватія), EU Policy Hub (Албанія), Аналітичний центр балканських досліджень (Україна), StopFake (Україна), Аналітичний центр ADASTRA (Україна), Національне молодіжне об'єднання НУМО (Україна), Регіональна асоціація дослідників історії та культури м. Запоріжжя (Україна), а також незалежні аналітики та журналісти із зазначених країн.