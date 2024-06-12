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Очікуються грози та шквальний вітер. Погода на 12 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очікуються грози та шквальний вітер. Погода на 12 червня
12 червня в Україні очікуються зливи
фото з відкритих джерел

У країні спостерігатимуться температурні контрасти

В Україні в середу, 12 червня, буде тепло. Втім, синоптики прогнозують місцями дощі, грози і град. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні будуть короткочасні дощі та грози. Місцями синоптики прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.

Очікуються грози та шквальний вітер. Погода на 12 червня фото 1
фото: meteo.gov.ua

Вночі температура повітря у західних областях становитиме +11-16°, а вдень 18-23° тепла. На решті території вночі стовпчики термометрів покажуть +14-19°, а вдень - 20-25° тепла. На сході та півдні вдень повітря прогріється до 25-30° тепла.

Нагадаємо, 4 червня в Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.

До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.

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Теги: повітря негода

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