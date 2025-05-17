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17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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17 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 травня – День науки в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна ухвалювати важливі рішення

17 травня відзначається День науки в Україні, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією та Всесвітній день інформаційної спільноти. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Андроніка. 

День науки в Україні

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День, в який вся українська наукова спільнота знаходить для себе час на свято має давні традиції. Вчені теж вміють відпочивати. У незалежній Україні «На підтримку ініціативі відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України» День науки був встановлений Указом № 145/97 від 14-го лютого 1997-го року діючого на той момент Президента України і відзначається у третю суботу травня. Існує так само і загальний, міжнародний день науковців з альтруїстичною назвою – «Всесвітній день науки за мир і розвиток», який був заснований ЮНЕСКО і відзначається 10-го листопада.

Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. НАН України – Національна Академія Наук України, була заснована 27-го листопада 1918-го року і зараз має 3 секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, в котрих процюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

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Перший Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією пройшов 14-го травня 2005 р. З 2006 року Всесвітня Ліга Гіпертонії (World Hypertension League) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я встановили щорічні події, присвячені цій темі на 17 травня.

Підвищений артеріальний тиск або артеріальна гіпертонія – самий грізний фактор розвитку інфаркту міокарда та ішемічного інсульту. Більше 1,5 мільярдів людей у всьому світі страждають цим підступним захворюванням. За даними статистики близько 45 відсотків хворих людей не знають, що вони мають високі цифри артеріального тиску.
 
Мета проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертонією – підвищення інформованості населення про серйозні ускладнення артеріальної гіпертонії, поширення інформації про те, як можна запобігти розвитку цього захворювання.

Всесвітній день інформаційної спільноти

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Центральний елемент оптичного волокна, частина, яка насправді несе в собі сигнали зв’язку, становить половину товщини людської волосини. 27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію A/RES/60/252, в якій проголосила 17 квітня Всесвітнім днем інформаційної спільноти. До 2006 року цей день святкували як Міжнародний день електрозв’язку чи Всесвітній день телекомунікацій ООН. Цей день відзначається з 1969 року за рішенням сесії Адміністративної ради Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ).
 
17 березня 1865 року, після двох з половиною місяців важких переговорів, в Парижі було підписано першу міжнародну Телеграфну Угоду, і був заснований міжнародний Телеграфний союз («International Telegraph Union», з 1932 року – «International Telecommunications Union» Міжнародний союз електрозв’язку).

Сьогодні Міжнародний союз електрозв’язку – спеціалізована установа ООН. Мета Союзу – сприяння розвитку міжнародного співробітництва для покращення і раціонального використання всіх видів електрозв’язку (телеграфного, телефонного і радіо). Сьогодні до Міжнародного союзу електрозв’язку входять більше 180 країн світу. Штаб-квартира МСЕ знаходиться у Женеві.

Що сьогодні за церковне свято

17 травня у церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Андроніка. Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іунією (або Юнією) став сподвижником в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство у багатьох країнах, зокрема у Паннонії, де став єпископом. Він відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна заходити до лісу.
  • Заборонено ухвалювати важливі рішення.
  • Не варто піднімати речі на роздоріжжі.

Народні прикмети і традиції

  • Місяць росте і йде дощ – буде дощове літо;
  • бузок, горобина і яблуні у квітах – можна вирушати на риболовлю;
  • холодна погода – до частого граду влітку;
  • дме північний вітер – чекайте на холодне літо.

Пам’ятні події 17 травня

  • 1718 рік – британський юрист Джеймс Пакл отримує патент на перший у світі кулемет;
  • 1792 рік – на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери укладають угоду («Платановий пакт»), яка покладає початок нью-йоркській біржі;
  • 1861 рік – перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);
  • 1877 рік – у бостонському офісі встановлюють перший у світі телефонний розподільний щит;
  • 1887 рік – починається перший страйк шахтарів Донбасу;
  • 1916 рік – у Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;
  • 1928 рік – Муссоліні створює в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;
  • 1934 рік – в Аргентині виходить перший номер української газети «Наш клич»;
  • 1942 рік – починається наступ німецьких військ під Харковом;
  • 1973 рік – у Білому домі починається слухання з Вотергейтського скандалу;
  • 1978 рік – швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Микола, Панас, Степан, Євдокія, Єфросинія.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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