Спекотне явище Ель-Ніньо відступає: американські синоптики попередили про нову погодну небезпеку

Reuters: У другій половині цього року на зміну погодному явищу Ель-Ніньо прийде Ла-Нінья, під час якого температура на Землі знизиться

Погодне явище Ель-Ніньо закінчиться до червня, а Ла-Нінья очікується вже в другій половині поточного року. Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, ймовірність того, що Ла-Нінья розпочнеться в період з червня по серпень, становить 49%, а в липні-вересні ця ймовірність зростає до 69%. Про це заявив американський Центр кліматичних прогнозів Національної служби погоди (CPC) у своєму місячному звіті.

Ель-Ніньо та Ла-Нінья – у чому різниця?

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу.

У роки Ла-Нінья, навпаки, формується потужний антициклон, у системі циркуляції якого на американський континент надходить холодне арктичне повітря. Завдяки тому, що Земля обертається навколо своєї осі, ці повітряні маси рухаються із заходу на схід, змінюючись на своєму шляху, і зрештою потрапляють до Атлантики та Європи. Під час Ель-Ніньо температура повітря на Землі стає вищою, а під час Ла-Нінья знижується. Повний погодний режим, що включає Ель-Ніньо, Ла-Нінья і нейтральну фазу, зазвичай триває від двох до семи років.

Погані новини для фермерів

Як пише Reuters, цикл між погодними умовами може спричинити лісові пожежі, тропічні циклони та тривалі посухи. Цей погодний феномен пов'язаний із тривалими посухами в усьому американському регіоні, що спричиняють низьку якість врожаю і падіння середньої врожайності, що ще більше поглиблює глобальні проблеми з поставками продуктів. Американські експерти попереджають, що низка країн мають бути у стані підвищеної готовності, оскільки швидкий перехід до Ла-Нінья цього разу може залишити населенню та врожаям мало часу на відновлення.

Наприклад, у Латинській Америці такі явища завдали шкоди пшениці, сої та кукурудзі, а також вдарили по регіональній економіці, яка сильно залежить від сільського господарства.

«Спекотна суха погода в Азії під час Ель-Ніньо минулого року змусила Індію, яка є провідним постачальником рису, обмежити експорт після поганого мусону, тоді як виробництво пшениці в експортері №2 Австралії зазнало удару. Але сильні дощі в деяких частинах американського континенту підвищили перспективи сільськогосподарського виробництва в Аргентині та південних рівнинах США», – йдеться у публікації Reuters.

«Ла-Нінья, ймовірно, вплине на виробництво пшениці та кукурудзи в США, а також сої, ячменю, пшениці та кукурудзи в Латинській Америці, включаючи Бразилію, Аргентину та Уругвай», – сказав керівник відділу товарів BMI Сабрін Чоудхурі.

«Погодне явище пов’язане з тривалими посухами в американському регіоні, що спричиняє низьку якість врожаю та падіння середньої врожайності, що ще більше загострює глобальні проблеми з пропозицією товару», – нагадав експерт.

Раніше стало відомо, що у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо.