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Спекотне явище Ель-Ніньо відступає: американські синоптики попередили про нову погодну небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Спекотне явище Ель-Ніньо відступає: американські синоптики попередили про нову погодну небезпеку
Явище Ель-Ніньйо закінчиться до червня, Ла-Нінья спостерігатиметься в другій половині 2024 року
фото із відкритих джерел

Reuters: У другій половині цього року на зміну погодному явищу Ель-Ніньо прийде Ла-Нінья, під час якого температура на Землі знизиться

Погодне явище Ель-Ніньо закінчиться до червня, а Ла-Нінья очікується вже в другій половині поточного року. Про це пише Reuters. 

Як зазначає видання, ймовірність того, що Ла-Нінья розпочнеться в період з червня по серпень, становить 49%, а в липні-вересні ця ймовірність зростає до 69%. Про це заявив американський Центр кліматичних прогнозів Національної служби погоди (CPC) у своєму місячному звіті.

 Ель-Ніньо та Ла-Нінья – у чому різниця? 

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. 

У роки Ла-Нінья, навпаки, формується потужний антициклон, у системі циркуляції якого на американський континент надходить холодне арктичне повітря. Завдяки тому, що Земля обертається навколо своєї осі, ці повітряні маси рухаються із заходу на схід, змінюючись на своєму шляху, і зрештою потрапляють до Атлантики та Європи. Під час Ель-Ніньо температура повітря на Землі стає вищою, а під час Ла-Нінья знижується. Повний погодний режим, що включає Ель-Ніньо, Ла-Нінья і нейтральну фазу, зазвичай триває від двох до семи років.

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Як пише Reuters, цикл між погодними умовами може спричинити лісові пожежі, тропічні циклони та тривалі посухи. Цей погодний феномен пов'язаний із тривалими посухами в усьому американському регіоні, що спричиняють низьку якість врожаю і падіння середньої врожайності, що ще більше поглиблює глобальні проблеми з поставками продуктів. Американські експерти попереджають, що низка країн мають бути у стані підвищеної готовності, оскільки швидкий перехід до Ла-Нінья цього разу може залишити населенню та врожаям мало часу на відновлення.

Наприклад, у Латинській Америці такі явища завдали шкоди пшениці, сої та кукурудзі, а також вдарили по регіональній економіці, яка сильно залежить від сільського господарства.

«Спекотна суха погода в Азії під час Ель-Ніньо минулого року змусила Індію, яка є провідним постачальником рису, обмежити експорт після поганого мусону, тоді як виробництво пшениці в експортері №2 Австралії зазнало удару. Але сильні дощі в деяких частинах американського континенту підвищили перспективи сільськогосподарського виробництва в Аргентині та південних рівнинах США», – йдеться у публікації Reuters.

«Ла-Нінья, ймовірно, вплине на виробництво пшениці та кукурудзи в США, а також сої, ячменю, пшениці та кукурудзи в Латинській Америці, включаючи Бразилію, Аргентину та Уругвай», – сказав керівник відділу товарів BMI Сабрін Чоудхурі.

«Погодне явище пов’язане з тривалими посухами в американському регіоні, що спричиняє низьку якість врожаю та падіння середньої врожайності, що ще більше загострює глобальні проблеми з пропозицією товару», – нагадав експерт. 

Раніше стало відомо, що у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. 

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Теги: експорт земля спека повітря феномен погода засушлива погода США урожай

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