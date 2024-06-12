12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками – техніків і творців дубляжу

Сьогодні не можна носити речі чорного кольору

Сьогодні, 12 червня, День працівника фондового ринку України. Віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого.

Яке сьогодні церковне свято

12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Онуфрія Великого. Онуфрій народився в Ефесі (сучасна Туреччина) і від молодих років прагнув присвятити своє життя служінню Богу. Він пішов у монастир, де прийняв чернечий постриг. Після декількох років у монастирі він відчув покликання до більш суворого життя і вирішив стати відлюдником у Фіваїдській пустелі в Єгипті.

фото з відкритих джерел

Онуфрій провів у пустелі 60 років, живучи в повній самотності, без постійного житла, їжі та одягу. Він харчувався лише тим, що знаходив у дикій природі, і носив лише довге волосся та бороду. Його духовний подвиг, молитви та аскетичний спосіб життя стали прикладом для багатьох християн.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку. Досить молоде професійне свято, яке вперше відсвяткували 2008 року. Фондовий ринок – це сукупність механізмів та дій, які й допомагають торгувати цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав працювати в 90-х роках минулого століття. Хоча перші фондові біржі тут з'явилися ще в XIX столітті.

фото з відкритих джерел

12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками – техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.

А ще 12 червня Міжнародний день фалафелю. Кульки з нуту чи інших бобових обсмажуються в олії і посипаються різноманітними прянощами (від карі і коріандру до куркуми чи кмину). Фалафель дуже давня страва, яка виникла на Близькому Сході. Сьогодні вона вважається справжнім символом Ізраїлю.

фото з відкритих джерел

Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.

Що не можна робити 12 червня

Заборонено розповідати, що вам наснилося;

Не можна носити речі чорного кольору;

Не варто лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.

Народні прикмети і традиції на 12 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато білок в лісі – до дощового літа;

ластівки високо літають – дощу не буде;

туман і роса увечері – найближчими днями чекайте на ясну погоду;

хмари білого кольору – можливий град.

Цього дня наші пращури йшли на риболовлю, а потім варили юшку. Такой цей день вважався сприятливим для того, щоб посіяти пізні овочі та повиривати бур'яни.

Цього дня народилися:

1931 рік – українська співачка Мірошниченко Євгенія Семенівна;

1955 рік – український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор; народний артист України Енвер Ізмайлов;

1974 рік – український хокеїст і тренер Вадим Шахрайчук.

Які сьогодні іменини: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.

Пам’ятні дати 12 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 червня:

1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;

1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;

1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;

1931 рік – гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;

1964 рік – Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;

1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1999 рік – до Приштини (столиці Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Погода на 12 червня

Сьогодні, 12 червня, в Києві хмарно, вночі сильний дощ, який послабшає до ранку, але триватиме увесь день і закінчиться аж ввечері. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно до вечора, коли небо очиститься, після полудня можливий дощ із грозою. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +19 вночі. У Львові +17 вдень та +14 вночі. У Харкові +30 вдень та +21 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.