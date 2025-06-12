12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна носити речі чорного кольору
12 червня відзначається День працівника фондового ринку України та Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого.
День працівника фондового ринку України
Досить молоде професійне свято, яке вперше відсвяткували 2008 року. Фондовий ринок – це сукупність механізмів та дій, які й допомагають торгувати цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав працювати у 90-х роках минулого століття. Хоча перші фондові біржі тут з'явилися ще в XIX столітті.
Ющенко ввів це свято, враховуючи значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки. Роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України. Поліпшення інвестиційного клімату – одна з основних задач сучасного працівника фондового ринку.
Всесвітній день боротьби з дитячою працею
Цей День був заснований за активної участі Міжнародної організації праці (МОП) ще у кінці минулого століття і відзначається 12-го червня. Передісторія появи такої пильної уваги з боку широкої міжнародної громадськості до питань і проблем експлуатації дитячої праці цілком закономірна.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено розповідати, що вам наснилося;
- Не можна носити речі чорного кольору;
- Не варто лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.
Народні прикмети і традиції
- Багато білок у лісі – до дощового літа;
- ластівки високо літають – дощу не буде;
- туман і роса увечері – найближчими днями чекайте на ясну погоду;
- хмари білого кольору – можливий град.
Пам’ятні дати 12 червня
- 1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;
- 1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;
- 1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;
- 1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;
- 1931 рік – гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;
- 1964 рік – Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;
- 1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;
- 1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;
- 1999 рік – до Приштини (столиці Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.
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