12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна носити речі чорного кольору

12 червня відзначається День працівника фондового ринку України та Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого.

День працівника фондового ринку України

Досить молоде професійне свято, яке вперше відсвяткували 2008 року. Фондовий ринок – це сукупність механізмів та дій, які й допомагають торгувати цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав працювати у 90-х роках минулого століття. Хоча перші фондові біржі тут з'явилися ще в XIX столітті.

Ющенко ввів це свято, враховуючи значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки. Роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України. Поліпшення інвестиційного клімату – одна з основних задач сучасного працівника фондового ринку.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Цей День був заснований за активної участі Міжнародної організації праці (МОП) ще у кінці минулого століття і відзначається 12-го червня. Передісторія появи такої пильної уваги з боку широкої міжнародної громадськості до питань і проблем експлуатації дитячої праці цілком закономірна.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено розповідати, що вам наснилося;

Не можна носити речі чорного кольору;

Не варто лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.

Народні прикмети і традиції

Багато білок у лісі – до дощового літа;

ластівки високо літають – дощу не буде;

туман і роса увечері – найближчими днями чекайте на ясну погоду;

хмари білого кольору – можливий град.

Пам’ятні дати 12 червня

1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;

1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;

1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;

1931 рік – гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;

1964 рік – Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;

1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1999 рік – до Приштини (столиці Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.