Альтернативна енергетика сповільнила темпи зростання – звіт

Станом на кінець минулого року лише 13 країн, включаючи США, Індію та Китай, впровадили політику розвитку відновлюваної енергетики

Падіння цін на викопне паливо у 2023 році вплинуло на дебати про вартість переходу на чисту енергію

Глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.

Пандемія Covid-19 та війна в Україні сприяли переходу на відновлювані джерела енергії на тлі зростаючого занепокоєння щодо енергетичної безпеки, але уряди не змогли розвинути цей імпульс, йдеться у щорічній оцінці паризької групи REN21.

Станом на кінець минулого року лише 13 країн, включаючи США, Індію та Китай, впровадили політику розвитку відновлюваної енергетики, яка охоплює будівлі, промисловість, транспорт і сільське господарство, при цьому лише 12,7% енергії, яку споживають ці сектори, надходило з екологічно чистих джерел.

Багато країн навіть відступили від своїх амбіцій: з 69 країн, що мають цілі з відновлюваної енергетики для кінцевих споживачів, лише 17 продовжили їх на період після 2024 року, повідомляє REN21, яка об'єднує уряди, дослідницькі установи та неурядові організації для сприяння переходу на чисту енергію.

«Уряди практично відступили від своїх амбіцій, а енергоспоживаючі сектори більше не мають економічних стимулів», – сказала виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

Автори звіту попереджають, що країни повільно проводять реформи, а трильйони доларів субсидій, наданих викопним видам палива, особливо в промисловості та сільському господарстві, все ще стримують енергетичний перехід.

Падіння цін на викопне паливо у 2023 році також вплинуло на формування політики, і дебати про вартість переходу на чистішу енергію посилилися, особливо в той час, коли багато країн наближаються до виборів.