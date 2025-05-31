31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено сваритися і лихословити

31 травня відзначається День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, Всесвітній день без тютюну та Всесвітній день папуг. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Єрмія.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 563/99 від 25 травня 1999 року, щорічно в останню суботу травня. Одним з осередків книгодрукування в Україні була Печерська Лавра. Заснована у 1616 році, Київська лаврська друкарня працювала три сторіччя. Крім друкарень кириличного шрифту, в Україні працювали і латинсько-польські. У 2025 році День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України припадає на 31 травня.

Всесвітній день без тютюну

Сьогодні людина з цигаркою вже нікого не здивує, але варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я не лише того, хто палить, але й людей, що його оточують. Щорічна важлива подія була заснована за ініціативи ВООЗ, щоб привернути увагу суспільства до небезпеки паління та тих хвороб, які воно викликає.

Всесвітній день папуг

Подія була створена для підвищення обізнаності про важливість збереження цих яскравих пернатих та розповісти про варіанти їхнього захисту. Зазвичай цього дня організовують різноманітні заходи, спрямовані на збереження популяції папуг.

Яке сьогодні церковне свято

31 травня у церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Єрма. Апостол Єрми, відомий також як Єрм, є одним із апостолів від сімдесяти. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить вітати Єрму та інших братів (Рим. 16:14).

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Що не можна робити сьогодні

Не варто сваритися і лихословити;

Краще не працювати в саду і по дому;

Не можна запрягати і змушувати працювати коня.

Народні прикмети і традиції

Увечері на траві роса – чекайте на спекотні дні;

дощить – буде багатий урожай;

почути, як кує зозуля – до хорошої погоди влітку;

роса швидко висохла – дощитиме;

погожий день вказує, що такою буде погода під час збирання хліба;

вранці сильний туман – до великого урожаю грибів;

затяжний дощ – урожай буде поганим.

Пам’ятні дати 31 травня

455 рік – імператора Петронія Максима забиває камінням до смерті розлючений натовп під час його втечі з Риму;

1223 рік – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемагають русько-половецькі сили у битві на річці Калка;

1790 рік – Сполучені Штати ухвалюють свій перший закон про авторське право;

1859 рік – в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;

1870 рік – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт («французьке асфальтне покриття»);

1879 рік – у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю та демонструють перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом;

1884 рік – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог отримує патент на кукурудзяні пластівці;

1894 рік – відкривають електричний трамвай у Львові;

1911 рік – у Белфасті, Північна Ірландія, спускають на воду «Титанік»;

1946 рік – у Києві створюють літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1989 рік – на установчій конференції у Неаполі утворюють Міжнародну асоціацію україністів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Борис, Микола, Роман і Пилип.