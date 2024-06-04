Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Сильний вітер зірвав дах з дитячого майданчику в Оболонському районі
В Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.
Град понівечив невеликі деревця поблизу дитсадочку, розкидавши навколо посічене листя. Судячи з кадрів, крижинки були чималі і цілком могли завдати пошкоджень авто.
😱На столичній Оболоні пройшов град.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2024
Сильний вітер зніс дах дитячого садочку. pic.twitter.com/JzvHYCp5SA
Потужний вітер хилив невеликі деревця додолу і навіть зірвав дах майданчику дитячого садочку. По всьому району великі калюжі, а майданчик дитсадку через потужну зливу став схожим на невеличке озеро.
Нагадаємо, синоптики прогнозують на 4 червня хмарну погоду в Україні з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі переважно становитиме 12-17° тепла. Вдень у західних та північних областях 22-27°, а на решті території 28-33°. Нна високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.
Як повідомлялося, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.
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