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Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
фото: glavcom.ua

Сильний вітер зірвав дах з дитячого майданчику в Оболонському районі

В Оболонському районі Києва розгулялася негода – потужний град супроводжували пориви вітру, які пошкодили дитячий садочок №533.

Град понівечив невеликі деревця поблизу дитсадочку, розкидавши навколо посічене листя. Судячи з кадрів, крижинки були чималі і цілком могли завдати пошкоджень авто.

Потужний вітер хилив невеликі деревця додолу і навіть зірвав дах майданчику дитячого садочку. По всьому району великі калюжі, а майданчик дитсадку через потужну зливу став схожим на невеличке озеро.

Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео) фото 1
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео) фото 2
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, синоптики прогнозують на 4 червня хмарну погоду в Україні з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі переважно становитиме 12-17° тепла. Вдень у західних та північних областях 22-27°, а на решті території 28-33°. Нна високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Як повідомлялося, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.

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Теги: Київ вітер негода

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