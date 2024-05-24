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Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
Триває 821-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ на Харківському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 113 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі – 10 з РСЗВ. 

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Сили оборони України продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Українські воїни впевнено утримують позиції та завдяки вмілим діям нищать загарбника, подекуди контратакують. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

З початку поточної доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі – 10 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли для своєї безпідставної агресії 13 дронів-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, вузол зв’язку, а також станцію РЕБ противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 2

На Харківському напрямку

Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.
За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 137 осіб, із них 31 – безповоротні, та 23 одиниці озброєнь і військової техніки. Знищено один ворожий танк, дві гармати, одну РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено – два танки, одну ББМ, шість гармат, та два автомобілі противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 3

На Куп’янському напрямку

Із початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Наші захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 353 особи (з них 117 – безповоротних) та 81 одиницю ОВТ. Зокрема, знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі, 68 БпЛА. Пошкоджено танк, дві ББМ, три гармати, два автомобілі. Також злетіли у повітря бліндаж та п’ять складів боєприпасів.

На Лиманському напрямку

Триває відсіч спробам російських загарбників просунутися в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбивають атаку противника в районі Спірного. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Від початку доби наші підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав.

На Покровському напрямку

Ситуація контрольована. Інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, на цей час противник не здійснював наступальних дій.
За минулу добу ворог втратив тут загалом 263 особи в живій силі. Також учора наші воїни знищили російський штурмовик Су-25, по одному авто і ББМ. Пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

Українські воїни вже відбили три атаки окупантів. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку

Зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

На плацдармах на лівому березі річки Дніпро, було відбито атаку ворога в районі Кринок. При цьому наші воїни проводять заходи з посилення оборонних рубежів.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. 

Втрати Росії у війні на 24 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 6

Активність флоту окупантів станом на 24 травня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року фото 7

Нагадаємо, триває 821-й день повномасштабної війни в Україні. 

Читайте також: Ворог перейшов до активної оборони: Сирський розповів про ситуацію на Харківщині                                              
Теги: окупанти повітря танки втрати ворог Генштаб ЗСУ Харківщина

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