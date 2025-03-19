Розвідники в Криму знищили дороговартісні ППО, морські судна та гелікоптер (відео)

Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи

Українські розвідники знищили в окупованому Криму дороговартісні системи протиповітряної оборони росіян

Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи – ЗСУ завдали точних ударів по позиціях окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України», – йдеться у дописі.

Як зазначили в ГУР, серед знищених систем ППО:

48Я6-К1 «Подльот» (2 шт);

1Л125 «Ніобій-СВ» (2 шт);

39Н6 «Каста 2Е2» (3 шт);

9С19 «Імбірь»;

«Нєбо-СВ»;

С-300ВМ;

«Нєбо-М»;

59Н6-Е «Протівнік-ГЕ»;

БРЛС «Мис».

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС «СТ-68» та РЛС 39Н6 «Каста 2Е2», а ще – три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир «фьодор урюпін» та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Нагадаємо, нічна атака російських дронів завдала значних руйнувань Київській області: пошкоджено десятки житлових будинків та автомобілів, є постраждалі. Сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі.

Унаслідок нічної атаки БПЛА на Росії пошкоджено і горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька».