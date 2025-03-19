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Розвідники в Криму знищили дороговартісні ППО, морські судна та гелікоптер (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Розвідники в Криму знищили дороговартісні ППО, морські судна та гелікоптер (відео)
Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи
фото: скріншот з відео

Українські розвідники знищили в окупованому Криму дороговартісні системи протиповітряної оборони росіян

Протягом останніх днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи – ЗСУ завдали точних ударів по позиціях окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України», – йдеться у дописі.

Як зазначили в ГУР, серед знищених систем ППО:

  • 48Я6-К1 «Подльот» (2 шт);
  • 1Л125 «Ніобій-СВ» (2 шт);
  • 39Н6 «Каста 2Е2» (3 шт);
  • 9С19 «Імбірь»;
  • «Нєбо-СВ»;
  • С-300ВМ;
  • «Нєбо-М»;
  • 59Н6-Е «Протівнік-ГЕ»;
  • БРЛС «Мис».

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС «СТ-68» та РЛС 39Н6 «Каста 2Е2», а ще – три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1»,  транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир «фьодор урюпін» та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Нагадаємо, нічна атака російських дронів завдала значних руйнувань Київській області: пошкоджено десятки житлових будинків та автомобілів, є постраждалі. Сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі. 

Унаслідок нічної атаки БПЛА на Росії пошкоджено і горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька».

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Теги: Крим війна Україна ГУР

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