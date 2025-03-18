Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом

О 20:26 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

На тлі розмов про припинення вогню та перемир'я між Росією та Україною, у Києві прогриміла серія вибухів. Дрони атакують місто та область.

«На правому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Варто зазначити, що сьогодні президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні.

«Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру», – вказано у повідомленні.

Росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.

До того ж, російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

Нагадаємо, що триває 1119-й день війни.