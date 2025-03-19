Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі

Нічна атака російських дронів завдала значних руйнувань Київській області: пошкоджено десятки житлових будинків та автомобілів, є постраждалі

Сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. Пошкодження зазнали житлові будинки, автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Ранок 19 березня для жителів Київської області почався з ліквідації наслідків нічної атаки російських військ фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що станом на 08:30 в області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу – в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

Також у Бориспільському районі пошкоджено будинок.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки фото: Національна поліція України/Facebook

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України фото: Національна поліція України/Facebook

«У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Руйнування будинку на Київщині внаслідок дронової атаки росіян у ніч проти 19 березня 2025 року фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

Зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу у чотирьох районах Київщини фото: Національна поліція України/Facebook

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Київ пережив напружену ніч, відбиваючи атаку російських безпілотників. Повітряна тривога, що тривала майже шість годин, стала однією з найдовших за останній час

Також цієї ночі російські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. У своєму дописі він вказав, що росіяни вдарили «шахедом» у лікарню в Сумах та продовжують удари по містах Донецької області. За його словами, саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців.