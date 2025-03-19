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Атака на НПП у Краснодарському краї: палає станція «Кавказька» (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Атака на НПП у Краснодарському краї: палає станція «Кавказька» (відео)
Російські змі повідомляють, що через пожежу роботу підприємства зупинено
фото з відкритих джерел

Пошкоджень зазнав трубопровід між резервуарами

Унаслідок нічної атаки БПЛА на Росії пошкоджено і горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька». Про це «Главком» з посиланням на відео від місцевих мешканців.

Російські змі повідомляють, що через пожежу роботу підприємства зупинено.

«Через падіння уламків збитого безпілотника пошкоджень зазнав трубопровід між резервуарами, виникла пожежа на площі близько 20 квадратів. Було евакуйовано 30 співробітників, постраждалих попередньо немає», - йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом російське Міноборони прозвітувало про збиття 57 БПЛА за ніч, проте не згадує про Краснодарський край у зведенні.

Відомо, що НПП «Кавказька» є важливим об'єктом для транспортування нафти, відіграючи ключову роль у логістичному ланцюгу. Станція входить до складу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) і має потужності для перевантаження до 6 мільйонів тонн нафти на рік. Комплекс включає залізничний нафтовий термінал і трубопровід довжиною 15,7 км, який з'єднує станцію з іншими об'єктами. Через «Кавказьку» нафту постачають такі компанії, як «Сургутнафтогаз», «Газпром нефть», «Роснефть» та інші. Подальше транспортування здійснюється трубопроводами до терміналу на узбережжі Чорного моря, звідки сировина експортується морським шляхом

Нагадаємо, у ніч на 14 березня в російському Туапсе зазнав атаки нафтопереробний завод, на якому пожежа триває вже понад добу. У мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння. 

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Теги: війна Україна росія дрон

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