Дрони атакували російський Білгород: зайнялась пожежа, є поранені

Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок атаки дронів

Ввечері 17 березня дрони атакували російське місто Білгород. Через падіння уламків безпілотників, зайнялась пожежа біля місцевого торгівельного центру «Атлант». Також було пошкоджено приміщення ТЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Губернатор Білгородської області підтвердив атаку дронів на місто та повідомив, що внаслідок удару поранені двоє чоловіків. Як відомо, одному з них відірвало кисть руки, іншому – передпліччя.

Очевидці пишуть, що чули потужні вибухи в регіоні. Після цього побачили стовп диму. Через атаку дронів загорівся фасад торгівельного центру та також хвойні дерева на вході. Пожежу вже загасили.

Поранених госпіталізували.

Раніше в Білгороді пролунала серія вибухів, у місті тоді зайнялось одразу кілька пожеж. Так, губернатор В'ячеслав Гладков тоді повідомив, що, за попередньою інформацією, поранено 8 мирних жителів, із них двоє дітей.

До слова, вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Рязанську область, а також вибухи чули у Підмосков'ї. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Повідомляється, що мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів. Росіяни пишуть про атаку у районі аеродрому «Дягілєво».

Жителі Москви та Підмосков'я теж чули вибухи. Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення шести безпілотників у Раменському районі. Потім про збиття ще кількох дронів.