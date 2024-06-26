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Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)
Іонафана прийняв у Москві Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України
фото з відкритих джерел

Голова російської церкви подякував патріарху Іонафану і нагородив зрадника України за «вірність  Російській православній церкві»

Митрополита УПЦ МП Іонафана, який отримав п'ять років за ґратами за виправдовування російської агресії, обміняли на військовополонених українців і він вже встиг зустрітися у Москві з патріархом Кирилом, який усіляко підтримує і заохочує агресію РФ проти України. Про це стало відомо з публікації на сайті  Російської православної церкви.

25 червня 2024 року Іонафана прийняв у Москві Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України
25 червня 2024 року Іонафана прийняв у Москві Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України
скриншот сторінки Руської православної церкви

Голова російської церкви подякував патріарху Іонафану «за вірність Руській православній церкві» і нагородив зрадника України орденом преподобного Сергія Радонезького І ступеня, а також вручив архіпастирю пам'ятний хрест і панагію.

Сайт Руської православної церкви не приховує радості через звільнення державного зрадника України: у тексті тричі  йдеться про вірність Іонафана РПЦ. 

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Іонафана, якого в Україні засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України, було доставлено до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Як повідомлялося, відбування покарання для хворого на серце митрополита Іонафана було тотожно смертній карі, тому захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували у полоні. Адвокат митрополита Іонафана Ігор Чудовський у коментарі «Главкому» повідомив, що митрополита Іонафана звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з обміном.

Читайте також: Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана
Теги: росія Московська церква в Україні документи православна церква Україна

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