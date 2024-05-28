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Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
27 травня російські війська продовжували наступати на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Липців

Українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що українські сили нещодавно відбили частину території в полях на північ від Липців. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Липців, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Липців і Тернової (на міжнародному кордоні між Липцями та Вовчанськом).

Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова фото 1
мапа: ISW

Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська відбили українську наземну атаку поблизу Глибокого (безпосередньо на північ від Липців). Підрозділи новосформованого російського 245-го гвардійського мотострілецького полку (47-ша танкова дивізія 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу), загін «Анвар Спецназ», а елементи російського Африканського корпусу, як повідомляється, воюють на півночі Харківської області.

27 травня російські війська продовжували наступати на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська незначно просунулися на вулицю Леніна в центрі Вовчанська, де тривають важкі бої.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. Український Генштаб повідомив, що російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська).

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Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна військові Україна

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