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«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP
Медведчук мав просувати мирні переговори з РФ «як альтернативу можливій ядерній війні»
фото з відкритих джерел

Спецоперація мала на меті посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціювати його серед європейських громадських діячів як життєздатну заміну президента Володимира Зеленського

Кремль готував операцію згідно з якою намагався представити в Україні та Європі ексдепутата Віктора Медведчука як заміну президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Washinghton Post з посиланням на європейських розвідників із п’яти країн, а також на внутрішні документи Кремля, які журналісти отримали від однієї з європейських спецслужб.

Як зазначає видання, пропагандистську операцію вів перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Кампанія має назву «Другая Украина» та має представити Медведчука як «голову уряду у вигнанні».

План був розроблений, щоб посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціювати його серед європейських громадських діячів як життєздатну заміну президента Володимира Зеленського, що буде просувати мирні переговори «як альтернативу можливій ядерній війні».

Мета операції полягала в тому, щоб «створити організацію, яку можна було б залучити після того, як Росія продемонструє нелегітимність режиму Зеленського, і вести переговори про припинення війни з позиції сили».

Як пише видання, операція була пов’язана з нещодавно викритою проросійською мережею впливу на європейських політиків, яку маскували як нове ЗМІ «Голос Європи».

За даними WP, кремлівські політичні стратеги Ілля Гамбашидзе та Микола Тупікін, які перебувають під санкціями США, були залучені для допомоги в запуску проєкту. Він передбачав просування інтерв’ю з Медведчуком та його організацією «Інша Україна» через соцмережі, YouTube, а також виступи в західних ЗМІ.

«Голос Європи» описували як «ресурс новин» на чолі із соратником Медведчука Артемом Марчевським. У липні її загальне керівництво перейшло до Рената Кузьміна, який, як свідчать документи, тісно співпрацював із П’ятою службою ФСБ РФ.

Як пише видання, організацію використовували для передачі сотень тисяч євро десяткам ультраправих політиків у більш ніж п’яти країнах, щоб насаджувати кремлівську пропаганду в західних ЗМІ. Метою було посіяти розкол у Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту. А статус сайту як новинної організації створювався для того, щоб забезпечити прикриття, щоб «легше було підходити до політиків» під виглядом інтерв’ю про Україну, антиглобалізм тощо.

Міхал Куделка, керівник служби внутрішньої безпеки Чехії, сказав, що операція «Голосу Європи» була спробою залучити більше проросійських депутатів до Європарламенту. А після виборів «був план щодо класичного шпигунства» від імені Росії.

Washinghton Post наголошує, служби безпеки в Європі все ще розслідують роль десятків ультраправих політиків у мережі «Голосу Європи», зокрема з Франції, Бельгії та Нідерландів, а також до низки діячів німецької AfD.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

До слова, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо дружини підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко за вчинення злочинів проти національної безпеки України.

Читайте також: «Російський слід» у Європарламенті: журналісти Spiegel розкрили подробиці масштабних обшуків
 
Теги: росія Віктор Медведчук депутат війна переговори

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