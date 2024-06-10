Українців попередили про суттєве підвищення цін на хліб: з чим це пов'язано

У собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн

Дученко: «Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання»

Ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогодні критична, що відіб’ється на кінцевій ціні для споживача. Зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а у наступні місяці – ще на 20%. Про це в коментарі AgroPortal.ua заявив президент «Всеукраїнської асоціації пекарів», директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко.

За його словами, нині більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак за фактом підприємства відключають. Компанії, які мають можливість, переходять на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

«Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше», – пояснив Юрій Дученко.

Президент асоціації вказав, що ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів.

При цьому, зазначає Дученко, хлібній галузі не підходять і графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. До прикладу, якщо відключення триває дві години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на вісім годин.

Говорячи про ціноутворення, Юрій Дученко зазначає, що у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн.

Ще однією проблемою для галузі, за словами президента асоціації, є бронювання. Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва. Юрій Дученко пояснює, що чергова постанова про відтермінування бронювання на три місяці не вирішує проблеми, адже є працівники, бронювання яких закінчилося до оприлюднення першої постанови про відстрочення на місяць.

«Документи подаються, але через навіть пунктуаційну помилку вони можуть бути повернуті без роз’яснення. Готується знову пакет документів. Процес займає від тижня до місяця. За цей час людина може бути мобілізована», – розповідає Юрій Дученко.

При цьому президент асоціації пояснює, що є критично важливі працівники, яким складно знайти заміну на виробництві.

Є ще й третя проблема – відсутність зерна другого і третього класу.

«Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%», – пояснює президент асоціації.

До всього цього, констатує він, додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію у торгівлю і на ЗСУ.

Тож зважаючи на проблеми галузі, за словами Юрія Дученка, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а у наступні місяці – ще на 20%.

Як повідомлялося раніше, з 24 червня з доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до областей будуть доводитися нові ліміти для населення. Про це в етері «Київ24» розповів радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на 7 червня, внаслідок російських атак зруйновано або пошкоджено 73% теплових електростанцій (ТЕС).

За словами Шмигаля, внаслідок обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані та 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють.

Прем'єр-міністр додав, що наразі уряд працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.