«Росія відкриває новий фронт»: CNN назвало ключові напрямки боїв в Україні

Росія під час наступу використовує основні вразливі місця України: недостатню кількість живої сили, нестачу артилерії та слабку протиповітряну оборону

Росія відкрила новий фронт в Україні, розпочавши несподіваний наступ у Харківській області та змусивши Україну перекинути війська з інших областей для захисту позицій. Про це пише CNN.

Видання зауважує, що це є прикладом того, як Росія використовує основні вразливі місця України: недостатню кількість живої сили, нестачу артилерії, слабку протиповітряну оборону та проблеми в оборонні укріплення.

CNN опублікувало три ключові рубежі, на яких зараз точаться бойові дії, відстежуючи незначні успіхи Росії на лінії фронту.

Харківський напрямок

Під час наступу через кордон росіяни швидко взяли під контроль кілька сіл, пише видання.

мапа: CNN

Зауважується, що Росія посилила свої атаки в цьому районі, намагаючись взяти під контроль ключові населені пункти Вовчанськ і Липці. Липці, що знаходяться приблизно за 30 кілометрів на північ від Харкова, зазнають потужного російського бомбардування. Захоплення великого села дозволить російським військам розташувати артилерію в радіусі Харкова.

Атака також дозволяє Росії відвернути й без того незначні українські ресурси від інших ліній фронту та створити буферну зону від українських атак на російські прикордонні регіони. Наприклад, сусіднє російське місто Білгород останніми місяцями все частіше зазнає українських нападів.

На сході – Авдіївка та Бахмут

Видання пише, що до наступу на Харківщину Росія здебільшого зосереджувала свої наступальні можливості на сході, де вона просувалася з жовтня 2023 року, коли контрнаступ України провалився минулого літа. Захоплення східного індустріального центру України – відомого як Донбас – залишається головною метою Кремля.

мапа: CNN

У лютому російські війська досягли великого успіху на цьому фронті, зайнявши місто Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення відступити було прийнято, щоб «врятувати життя наших солдатів» і перед лицем постійних сильних російських бомбардувань і невигідної кількості снарядів десять до одного. Відтоді російські війська впевнено просувалися на захід у напрямку Покровська, який є життєво важливим військовим центром у військових зусиллях України.

За кілька десятків кілометрів на північ, східне місто Бахмут було відвойоване росіянами навесні минулого року після важкої дев’ятимісячної битви. Зараз російські війська просуваються на захід до Часів Яру. Отримання контролю над висотою, на якій розташоване місто, наблизить війська Путіна до стратегічного міста Краматорська.

Битва за Роботине

Українські сили зазнають тиску на південний схід від Запоріжжя, одного з небагатьох районів, де вони досягли успіху, хоч і невеликого розміру, у контрнаступі минулого літа, пише CNN.

мапа: CNN

І російські військові блогери, і український DeepStateMap повідомляють про невелике просування російських військ вглиб української території.

«Роботине, крихітне село, нині повністю знищене, під час війни кілька разів переходило з рук в руки. Вперше його захопили російські війська на початку березня 2022 року, а на початку цього місяця Москва знову заявила про контроль над ним, але Україна заперечує це», – йдеться у матеріалі.

Битва за Роботине підкреслює мінливість поля бою і є яскравою ілюстрацією характеру бойових дій, коли війна вирішується в жорстоких боях за часто покинуті села, пише видання.