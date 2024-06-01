Міжнародна федерація боротьби допустила до рейтингового турніру доньку російського окупанта
У травні українські захисники ліквідували окупанта та батька борчині Кудаєвої
United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби) допустила до рейтингового турніру з боротьби у Будапешті Дінару Кудаєву.
Нагадаємо, що у травні цього року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої. Кудаєва розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Такі її дії суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ.
Турнір у Будапешті відбудеться 7-8 червня. У ньому також мають намір взяти участь й українські борчині
26-річна Кудаєва є чемпіонкою світу 2021 року серед борчинь віком до 23 років. Варто зазначити, що тоді чемпіонкою світу стала українка Анастасія Лавренчук. Але вона пізніше провалила допінг-тест. Тому золоту медаль у підсумку отримала саме росіянка.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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