Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

У цій війні Росію потрібно перемогти

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
колаж: glavcom.ua

Путін і путінізм – це смерть, і нічого крім смерті. Це він і приніс війною в Україну

Після розв’язування питання можливості бити американською зброєю по прикордонній території Росії, необхідно працювати над тим, щоб можна було піти значно далі. Адже збереження нинішнього статус-кво є рецептом поразки України, а поразка України є рецептом можливого конфлікту між НАТО та Росією. А значить і конфлікту Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Якого можливо уникнути, якщо перестати допомагати Україні упівсили і розмістити війська НАТО в Україні. Щоб збивати будь-які російські ракети та літаки, які вторгаються в український повітряний простір.

І це не війна західників проти Росії, це захист України. Україна не може виграти, якщо її інфраструктура постійно зазнає нападів, а російська – ні. Захист України від російських ракет – це рішення, яке вже давно мало бути прийняте. Не може бути такого поняття, як «безпечне місце» у Російській Федерації під час війни, потрібно, щоб росіяни відчували небезпеку скрізь.

Адже досі Москва постійно користувалася тим, що могла завдавати повторювані удари по українській території з великої відстані, знаючи що уникне ударів у відповідь. Тепер потрібно вирівняти ситуацію таким чином, щоб російські терористичні війська більше не могли обстрілювати міста та села з будь-якої відстані від кордонів з Україною, вчиняючи воєнні злочини проти мирного українського населення.

При чому не всі лідери західного світу були готові визнати, що Росія постійно загрожує всьому світу. Її здатність здійснювати воєнні злочини є набагато вищою, ніж у будь-якої іншої країни. В Україні, Чечні, Грузії, Сирії та Західній Африці, вони атакували цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, намагаючись конвертувати свої геноцидні дії у примушення до прийняття потрібних їм політичних рішень. Жодна цивілізована країна цього ніколи не робила.

Надзвичайно важко або неможливо вести війну з противником, якому ви не можете відповідати тим же. Війна тільки на території України утвердила Путіна у тому, що так має бути завжди. Водночас головний кремлівець намагається тестувати Сполучені Штати і НАТО на те, як довго він ще зможе вести війну в Україні, уникаючи прямого зіткнення у ній з нашими союзниками.

Настав час для Америки і Європи змінити чинні підходи, котрі вони застосовували щодо України. Оскільки дотепер допомога надавалася таким чином й у таких об’ємах, щоб Україна могла вижити у нерівному протистоянні з Росією. І не більше. Нова концепція допомоги мала полягати у тому, що Україна мусить перемогти. Захід міг би зробити все для того, щоб ця перемога настала якомога швидше.

Україна має повне право захищатися, а Захід має повне право допомагати Україні. Інакше він побачить, як це вже було під час Другої світової війни, що зіткнувся з ворогом, який вірить, що Захід не встоїть у протиборстві з ним. Путін не приховував, що його цілі: спочатку Україна, потім Молдова, за ними держави Балтії. Дайте зрозуміти Москві, що Америка та Європа забезпечать Україну всім необхідним, щоб вигнати російську орду зі своїх земель та відновити свободу та розвинену цивілізацію на сході України та у Криму.

У майбутніх підручниках історії буде написано, що Путін не тільки хотів захопити Україну. Його наміри полягали ще й у тому, щоб зруйнувати домінування у світі демократичної західної цивілізації, і створити свою «альтернативну антицивілізацію», де тоталітаризм став би основою нового світопорядку. Тому дозволити йому сьогодні перевернути міжнародний порядок, означає відкинути поступ розвитку людства мінімум на декілька століть назад.

Очевидно, що Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну. Якщо у Москві дійсно не хочуть, щоб бомбили військові об’єкти на території Росії, тоді просто виведіть свої війська з України. Все дуже просто, але в Кремлі поки що не готові визнавати реалії, які змінилися.

Прорахунок російського тирана в тому, що розпочавши війну в Україні, він сподівався, що після перемоги йому вдасться відновити статус Росії, як наддержави. Але з цим у нього нічого не вийшло. Навпаки, сучасна Росія більше схожа не на державу, а злочинний синдикат, який купує зброю в Ірану, Північної Кореї та Китаю в обмін на залишки колишніх радянських військових розробок та політичні послуги.

І що цікаво, Росія, як і її союзник терористичний ХАМАС, розв’язала війну, а тепер називає себе жертвою. Але колективний Захід не повинен зв’язувати українцям руки чи обмежувати їх здатність боротися з ворожим вторгненням. Декілька ракет, запущених по конкретним військовим цілям в Москві, могли б пробудити жителів столиці Російської Федерації. Бо виходить, більше 2 років Великої війни вони жили так, що все що робилося в Україні від їхнього імені ніби їх зовсім не стосувалося. То ж потрібно, врешті-решт, зробити, щоб почало стосуватися.

Давайте нарешті називати речі своїми іменами. Адже усе те, що робить Росія в Україні, вийшло вже за межі жорстокості і тепер є розпусним варварством у середньовічному стилі. Але виконується з використанням технологій ХХІ століття, за наказом збоченого на ідеї знищення української державності садиста.

Росія розпочала війну з Україною на всіх можливих фронтах, включно з інформаційним. Розгорнута кремлівцями кампанія з дискредитації України мала на меті вплинути на Конгрес та на політичні дебати в Америці, щоб розпалити антиукраїнські настрої. Пов’язані з Кремлем політтехнологи та тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм, намагаються викликати страх у громадян Сполучених Штатів через загрозу ядерної війни з Росією, вселяють сумніви щодо безпеки державних кордонів Америки та провокують економічну і расову напругу у США.

Однак Москві не вдається спровокувати безлад в зовнішній і внутрішній політиці Сполучених Штатів. А у Вашингтоні вже зрозуміли, що поступками і заборонами українцям бити по російським територіям умиротворити Путіна не вдасться.

Зараз настає той критичний момент, коли економічні санкції проти Російської Федерації мають бути різко посилені. Адже ахіллесовою п’ятою Путіна є його корумпована клептократична економіка, яка становить лише 2 відсотки світового ВВП, і є меншою аніж економіка американського штату Каліфорнія.

Тому миршавий диктатор не може дозволити собі тривале протистояння з Заходом через загрозу виникнення величезних боргів, різкого падіння курсу рубля та руйнівної інфляції. Будь-який спосіб, у який можливо буде реально обмежити доходи Росії, виявиться неймовірно корисним для позбавлення фінансування військової машини тирана. Час не на боці Путіна, але вільний світ має бути єдиним, як ніколи. Поразка СРСР в Афганістані є наочним прикладом того, як Росія не змогла витримати такого фінансового перенапруження, що у перспективі і стало прологом до розвалу Радянського Союзу.

Деспот тепер не знає, що йому робити далі. Росія й так переживає неймовірну економічну напругу, благаючи про допомогу Китай і країни Глобального Півдня. Призначення Путіним шарлатана-економіста Андрєя Бєлоусова на пост міністра оборони Російської Федерації є ознакою відчаю, оскільки він бачить, що не зможе довго фінансувати свою військову машину без жахливих для Росії наслідків.

За свою історію Росія програла багато війн. Серед яких: Кримська війна 1853–1856 років, російсько-японська війна, російсько-фінська війна, перша чеченська війна. Підступно напавши на Україну, у Москві запевняють світ, що це війна за їхню «батьківщину». Хоча Україна ніколи не була і не є їхньою «батьківщиною», незважаючи на бурхливу уяву Путіна.

Кремль має довгу історію недооцінки єдності Заходу. Так само він помилився і з Україною. Путін чомусь був впевненим, що українці перестануть захищати свої домівки та виберуть для себе московське рабство замість свободи.

Путін і путінізм – це смерть, і нічого крім смерті. Це він і приніс війною в Україну. Західний світ дуже довго прокидався, відтягуючи час свого остаточного рішення. Тепер демократична західна цивілізація має об’єднати свої зусилля для вирішальної битви з Російською імперією зла, кульмінацію якою мусить стати поразка Москви в Україні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції війна путін українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни готуються до нарощування наступу на Краматорському напрямку
Нові виклики на Краматорському напрямку: активність і стратегічні маневри росіян
9 травня, 20:15
У Харкові на Великдень лунали вибухи
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
5 травня, 14:57
З початку повномасштабної війни прикордонна поліція Словаччині зловила 1484 українця
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
9 травня, 20:09
За повідомленням російських пабліків, вранці 13 травня на прохідну заводу прийшов невідомий із сумкою та став загрожувати вбивством співробітникам
Під Москвою горіла електропідстанція військової частини ФСБ (відео)
15 травня, 08:39
фото: ДСНС у Сумській області
Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих
16 травня, 08:20
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків
Атака на Харків: кількість поранених зросла до 29 (фото)
18 травня, 00:23
Попрощалися із захисником України Борисом Гагуа 18 травня у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ у місті Кам'янське
«Цей герой щоденно захищав нас із березня 2022 року». Згадаймо Бориса Гагуа
25 травня, 09:00
Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 травня, 08:01
«Неприхильність створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу», – сказав директор ЦРУ Білл Бернс
CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
Вчора, 22:21

Віктор Каспрук

У цій війні Росію потрібно перемогти
У цій війні Росію потрібно перемогти
Куди тягне Росію диктатор Путін?
Куди тягне Росію диктатор Путін?
Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все
Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все
Росія погрожує Заходу. Путіна потрібно зупинити в Україні
Росія погрожує Заходу. Путіна потрібно зупинити в Україні
Орбан бореться за знищення Української держави
Орбан бореться за знищення Української держави
Остання глава путінського режиму
Остання глава путінського режиму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
47K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
30K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
17K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
5919
Павло Зібров здивував розміром своєї пенсії
4996
Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua