Ірландські військові почали тренувати ЗСУ на Кіпрі

30 військовослужбовців Ірландії будуть навчати українців військовій медицині

Збройні сили України навчатимуться знешкоджувати бомби та розміновувати територію разом із іранськими військовими. Про це заявив начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенант Шон Кленсі, передає Irish Times.

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Також 30 військовослужбовців Ірландії будуть навчати українців військовій медицині.

«Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких галузях як знешкодження боєприпасів та бойова медицина», – йдеться в повідомленні.

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Кленсі зазначив, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування.

Раніше очільник ірландського уряду розповів, що зупинить Путіна в Україні.

Також Ірландія хоче допомогти у створенні спецтрибуналу для Росії.