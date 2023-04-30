Парламент Ірландії наполягає на висланні російського посла з країни

Вислати посла РФ хочуть через його заяву про загиблого ірландського добровольця

Голова Об’єднаного комітету з питань міжнародних справ та оборони ірландського парламенту Чарлі Фланаган заявив про необхідність вислати російського посла з країни після його заяви про загибель ірландського добровольця в Україні. Про це він написав у себе в твіттер у відповідь на заяву російського посольства.

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«Загрозлива, лякаюча та жахлива заява російського посольства в Дубліні. Ці ворожі зауваження є неприйнятними. Настав час попросити посла Філатова та його команду залишити нашу країну», – написав Чарлі Фланган.

🇮🇪 🇷🇺 Threatening, intimidating & chilling statement by Russian embassy Dublin. These hostile remarks are unacceptable. Beyond time Ambassador Filatov & his crew were asked to leave our country. https://t.co/Ez7frUSdIv Будь ласка, читайте текст після реклами April 28, 2023

Так Фланган відреагував на заяву російського посольства, у якому звинуватили Ірландію у смерті громадянина країни Фінбара Кеффбекі, а також у поширенні неправдивих даних про війну Росії проти України.

Раніше віцепрем'єр Ірландії після загибелі добровольця висловив співчуття родині загиблого та зазначив, що Фінбар був «молодою людиною з чіткими принципами». Своєю чергою, посольство РФ заявило, що Ірландія не повинна заохочувати своїх громадян допомагати у війні в Україні.

Нагадаємо, що раніше Ірландія повідомляла про наявність бажання допомогти Україні створити спецтрибунал для Путіна.