Парламент Ірландії наполягає на висланні російського посла з країни

Голова Об’єднаного комітету з питань міжнародних справ та оборони ірландського парламенту Чарлі Фланаган заявив про необхідність вислати російського посла з країни після його заяви про загибель ірландського добровольця в Україні. Про це він написав у себе в твіттер у відповідь на заяву російського посольства.

«Загрозлива, лякаюча та жахлива заява російського посольства в Дубліні. Ці ворожі зауваження є неприйнятними. Настав час попросити посла Філатова та його команду залишити нашу країну», – написав Чарлі Фланган.

🇮🇪 🇷🇺 Threatening, intimidating & chilling statement by Russian embassy Dublin. These hostile remarks are unacceptable. Beyond time Ambassador Filatov & his crew were asked to leave our country. https://t.co/Ez7frUSdIv