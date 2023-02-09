Ірландія хоче допомогти у створенні спецтрибуналу для Росії

Країна працює над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську агресивну війну проти України

Ірландія, яка не належить до військових союзів, може зробити значний внесок у створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ. Про це під час діалогу під егідою Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Міхал Мартін.

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«Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження, за дотримання прав людини. Тож ми бачимо свою силу і переконані, що можемо зробити суттєвий внесок у цих сферах. Наприклад, ми працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську агресивну війну проти України. У Європі ми були серед лідерів у просуванні ідеї створення перехідного міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії», – зазначив Мартін.

Він нагадав, що був в Ірпені та Бучі, бачив докази звірств, скоєних загарбниками. Також ірландський урядовець вказав, що після початку повномасштабного російського вторгнення його країна прийняла 75 тисяч українських біженців, що дорівнює приблизно 1% населення Ірландії, і самі ірландці дуже людяно ставляться до українців.

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За словами Мартіна, зростання потоку людей, котрі шукають захисту на території ЄС, – це очевидний виклик для всієї європейської системи надання притулку, для спроможності адаптувати велику кількість іноземців. Але європейці повинні шукати конструктивні шляхи для вирішення цього питання.

«Ми маємо пам’ятати – Путін розглядає міграцію, як зброю. Він бомбить цивільні об’єкти, щоб примусити людей полишити свої домівки. Він хоче посіяти розбрат в Європі, у наших суспільствах та в країнах. Великий виклик для Європейського Союзу на наступні 12 місяців – не дозволити, щоб тактика путіна розділила нас. Дуже важливо, щоб у цьому вимірі Європа і Сполучені Штати залишалися єдиними, разом із Канадою, Японією та іншими країнами. Тому що все це – про наші спільні цінності», – додав ірландський урядовець.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.