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Ірландія хоче допомогти у створенні спецтрибуналу для Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ірландія хоче допомогти у створенні спецтрибуналу для Росії
Міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін
фото з відкритих джерел

Країна працює над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську агресивну війну проти України

Ірландія, яка не належить до військових союзів, може зробити значний внесок у створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ. Про це під час діалогу під егідою Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Міхал Мартін.

«Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження, за дотримання прав людини. Тож ми бачимо свою силу і переконані, що можемо зробити суттєвий внесок у цих сферах. Наприклад, ми працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську агресивну війну проти України. У Європі ми були серед лідерів у просуванні ідеї створення перехідного міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії», – зазначив Мартін.

Він нагадав, що був в Ірпені та Бучі, бачив докази звірств, скоєних загарбниками. Також ірландський урядовець вказав, що після початку повномасштабного російського вторгнення його країна прийняла 75 тисяч українських біженців, що дорівнює приблизно 1% населення Ірландії, і самі ірландці дуже людяно ставляться до українців.

За словами Мартіна, зростання потоку людей, котрі шукають захисту на території ЄС, – це очевидний виклик для всієї європейської системи надання притулку, для спроможності адаптувати велику кількість іноземців. Але європейці повинні шукати конструктивні шляхи для вирішення цього питання.

«Ми маємо пам’ятати – Путін розглядає міграцію, як зброю. Він бомбить цивільні об’єкти, щоб примусити людей полишити свої домівки. Він хоче посіяти розбрат в Європі, у наших суспільствах та в країнах. Великий виклик для Європейського Союзу на наступні 12 місяців – не дозволити, щоб тактика путіна розділила нас. Дуже важливо, щоб у цьому вимірі Європа і Сполучені Штати залишалися єдиними, разом із Канадою, Японією та іншими країнами. Тому що все це – про наші спільні цінності», – додав ірландський урядовець.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. 

Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.

Теги: росія трибунал Ірландія

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