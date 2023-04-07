Ірландія стане членом НАТО?

На черзі до НАТО – Ірландія

Ірландія проведе форум про відмову від нейтралітету через війну в Україні

Світ продовжує динамічно мінятися, кожного дня змінюючи безпекові конфігурацію.

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З кожним днем все більше краін переглядають свої безпекові доктрини відмовляючись від нейтрального статусу

На черзі – Ірландія.

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Офіційно.

Ірландія проведе форум про відмову від нейтралітету через війну в Україні.

Це вже п'ята країна, яка заявила про такий намір.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що країні необхідно реагувати на нову реальність і традиційна політика військового нейтралітету не звільняє її від цієї необхідності.

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Раніше через вторгнення в Україну російських військ від нейтралітету відмовилися Швеція та Фінляндія: обидві країни подали заявки на вступ до НАТО.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом альянсу.

Можливість відмови від нейтралітету обговорюють також Швейцарія та Японія.

Ну що ж, Путін здається досягнув того що хотів. Світ міняється. Але точно не так як він це бачив