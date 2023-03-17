Очільник ірландського уряду відповів, що зупинить Путіна в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Владіміра Путіна не змусить його зупинити війну проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю The Irish Times під час візиту до Вашингтона з нагоди Дня Святого Патрика

На думку очільника ірландського уряду Лео Вардакара дехто із політикуму західних країн вважає, що кращим способом зупинити війну в Україні – умиротворити господаря Кремля, однак це хибна думка.

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«Багато людей ставлять запитання, де зупиниться Володимир Путін. Правда у тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України», – зазначив Варадкар.

Прем'єр Ірландії також додав: «Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: «Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко».

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Окрім цього, очільник ірландського уряду підкреслив, що хоче бачити мир в Україні. Однак він застеріг, що тривалого миру не буде, «якщо це не буде справедливий мир».

За його словами, це означає, що Україна має зберегти свою незалежність, суверенітет, демократичний європейський шлях і право на самовизначення.



Нагадаємо, Ірландія, яка не належить до військових союзів, може зробити значний внесок у створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ. Про це під час діалогу під егідою Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Міхал Мартін.