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Очільник ірландського уряду відповів, що зупинить Путіна в Україні

glavcom.ua
Очільник ірландського уряду відповів, що зупинить Путіна в Україні
фото: sky news

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Владіміра Путіна не змусить його зупинити війну проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю The Irish Times під час візиту до Вашингтона з нагоди Дня Святого Патрика

На думку очільника ірландського уряду Лео Вардакара дехто із політикуму західних країн вважає, що кращим способом зупинити війну в Україні – умиротворити господаря Кремля, однак це хибна думка. 

«Багато людей ставлять запитання, де зупиниться Володимир Путін. Правда у тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України», – зазначив Варадкар.

Прем'єр Ірландії також додав: «Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: «Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко».

Окрім цього, очільник ірландського уряду підкреслив, що хоче бачити мир в Україні. Однак він застеріг, що тривалого миру не буде, «якщо це не буде справедливий мир». 

За його словами, це означає, що Україна має зберегти свою незалежність, суверенітет, демократичний європейський шлях і право на самовизначення.

Нагадаємо, Ірландія, яка не належить до військових союзів, може зробити значний внесок у створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ. Про це під час діалогу під егідою Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Міхал Мартін.

 

Теги: суверенітет Україна Ірландія путін росія

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