Окупанти звільнили з полону українську журналістку

16 березня кореспондентку захопили у тимчасово окупованому Бердянську

Окупанти звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Відзначається, що проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.

Повідомляється, що цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків.

Інформацію про затримання та перебування в полоні журналістка повідомить пізніше.

Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

Журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад три тижні щодня обстрілюють російські війська.

16 березня нам стало відомо, що Вікторію затримали, ймовірно, силовики ФСБ РФ. За даними свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.