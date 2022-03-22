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    Окупанти звільнили з полону українську журналістку

    Вікторія Рощина 16 березня потрапила до полону росіян&nbsp; - Окупанти звільнили з полону українську журналістку
    Вікторія Рощина 16 березня потрапила до полону росіян 
    фото: Громадське

    16 березня кореспондентку захопили у тимчасово окупованому Бердянську

    Окупанти звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

    Відзначається, що проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.

    Повідомляється, що цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків.

    Інформацію про затримання та перебування в полоні журналістка повідомить пізніше.

    Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

    Журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад три тижні щодня обстрілюють російські війська.

    16 березня нам стало відомо, що Вікторію затримали, ймовірно, силовики ФСБ РФ. За даними свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗМІ ФСБ війна Україна журналіст окупація звільнення #stoprussia
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    Окупанти звільнили з полону українську журналістку