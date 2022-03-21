Окупанти відпустили викрадених у Мелітополі журналістів
Рашисти викрали Кумка разом з родиною та кількома журналістами
Росіяни вранці 21 березня викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Підвечір окупанти відпустили всіх затриманих.
Родину Кумка відпустили після публічного розголосу, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Генеральна директорка «МВ-холдингу» Ганна Медвідь відзначила, що в затриманих забрали особисті телефони.
Трьох журналісток окупанти відпустили зранку.
Раніше мера міста Івана Федорова росіяни теж взяли в полон. Коли йому вдалось вийти, розповів, що окупанти вимагали, аби він підписав документи – заяву про звільнення та призначення інших людей своїми заступниками, щоб вони керували містом.
Сьогодні стало відомо, що окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. Вже три доби викрадений мер перебуває у полоні окупаційних сил.
Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.
Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.
Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.
За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.