Окупанти відпустили викрадених у Мелітополі журналістів

Росіяни вранці 21 березня викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Підвечір окупанти відпустили всіх затриманих.

Родину Кумка відпустили після публічного розголосу, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Генеральна директорка «МВ-холдингу» Ганна Медвідь відзначила, що в затриманих забрали особисті телефони.

Трьох журналісток окупанти відпустили зранку.

Раніше мера міста Івана Федорова росіяни теж взяли в полон. Коли йому вдалось вийти, розповів, що окупанти вимагали, аби він підписав документи – заяву про звільнення та призначення інших людей своїми заступниками, щоб вони керували містом.

Сьогодні стало відомо, що окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. Вже три доби викрадений мер перебуває у полоні окупаційних сил.