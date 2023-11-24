Із Сектору Гази евакуйовано чергову групу українців

Загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Гази 259 осіб

Сьогодні, 24 листопада, вісім громадян України вийшли із Сектору Гази до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «Главкому».

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«Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено высым громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України», – розповів Ніколенко.

За його словами, загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.

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Спікер наголосив, що Україна вдячна Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за підтримку у питанні евакуації.

Також він додав, що зусилля МЗС України щодо допомоги українцям у Секторі Газа перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Раніше повідомлялося, що Евакуйовані з Сектору Гази громадяни повертаються до України. 155 людей прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту.

Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому, повідомляє ГУР МО.