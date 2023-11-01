Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блінкен знову вирушає до Ізраїлю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
У жовтні Блінкен вже відвідував Близький Схід
фото з відкритих джерел

Блінкен планує зустрітися з членами ізраїльського уряду

Держсекретар США Ентоні Блінкен знову відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає CNN.

«Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні», – повідомив Міллер.

Цей візит відбудеться, коли Ізраїль продовжує свій наступ у Газі, включаючи удар по табору біженців на півночі Гази, де, за словами Армії оборони Ізраїлю, перебував один із лідерів ХАМАСу, причетних до нападу 7 жовтня.

У жовтні Блінкен вже відвідував Ізраїль, а також Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.

У вівторок на слуханнях у Сенаті США Ентоні Блінкен разом із міністром оборони Ллойдом Остіном наполягали на важливості погодження пакету допомоги Україні та Ізраїлю в розмірі $105 млрд.

 

Теги: Ізраїль США Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Упродовж останніх трьох днів до 7 жовтня відзначалося зниження кібератак на український кіберпростір
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
27 жовтня, 22:17
Нетаньягу повідомив, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАСу
Бойовики ХАМАСу приречені. Ізраїль готується до наземного нападу – Нетаньягу
25 жовтня, 21:57
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
24 жовтня, 06:17
Кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1,3 тис. осіб
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
14 жовтня, 12:11
Наслідки обстрілу аеропортів у Сирії
Ізраїль атакував аеропорти Дамаска та Алеппо в Сирії (відео)
12 жовтня, 14:41
За словами Зеленського, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
11 жовтня, 15:14
Наслідки ударів Ізраїлю по Сектору Гази
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права
11 жовтня, 08:38
Президент США Джо Байден
США посилять військову допомогу Ізраїлю
10 жовтня, 22:48
Вторгнення ХАМАС є невибірковою терористичною атакою, вважає Блінкен
США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен
8 жовтня, 17:13

Політика

Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
84K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
30K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
8103
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
6578
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту