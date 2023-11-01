Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Блінкен планує зустрітися з членами ізраїльського уряду
Держсекретар США Ентоні Блінкен знову відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає CNN.
«Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні», – повідомив Міллер.
Цей візит відбудеться, коли Ізраїль продовжує свій наступ у Газі, включаючи удар по табору біженців на півночі Гази, де, за словами Армії оборони Ізраїлю, перебував один із лідерів ХАМАСу, причетних до нападу 7 жовтня.
У жовтні Блінкен вже відвідував Ізраїль, а також Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.
У вівторок на слуханнях у Сенаті США Ентоні Блінкен разом із міністром оборони Ллойдом Остіном наполягали на важливості погодження пакету допомоги Україні та Ізраїлю в розмірі $105 млрд.
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