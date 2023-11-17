Українські біженці у Бельгії: дипломатка Аношина розповіла про пільги та проблеми

Окрім освітніх та медичних послуг українці можуть претендувати на фінансові виплати, але є умови

Станом на зараз у Бельгії перебуває 75 тис. українських біженців, які оформили статус тимчасового захисту після повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах України у Королівстві Бельгія Наталія Аношина.

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За словами Аношиної, статус тимчасового захисту у країні забезпечує дітей освітніми послугами (можливість перебувати у дитячому садочку, початковій школі, середній школі). Крім того, це ще й забезпечення медичними послугами як в екстреному, так і у плановому порядку, на рівні з громадянами Бельгії. Медичні послуги надаються як державними лікувальними закладами, так і приватними, а рівень відшкодування вартості залежить від типу страхового медичного полісу.

Також українські біженці мають право працевлаштовуватись на рівні із бельгійцями. Доступна і щомісячна грошова допомога, однак, за словами Аношиної, є умови – виплати надаються у разі відсутності інших джерел фінансування та якщо українець не проживає у родичів першої лінії. Аношина додала, що українці можуть безкоштовно або зі значною знижкою відвідувати курси французької, нідерландської, німецької та англійської мови.

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З приводу того, що у Бельгії мало українських біженців, порівняно з Польщею чи Німеччиною, дипломатка вважає, що головну роль зіграв фактор близькості до кордону з Україною. Крім того, вона зазначила і наявність друзів, близьких, до яких багато хто їхав.

Серед найчастіших проблем Наталія Аношина відзначила звернення з клопотаннями про оформлення паспортів, довіреностей, реєстрації новонароджених. Також вона додала консультації щодо законодавства України, а також сприяння в отриманні статусу тимчасового захисту у Бельгії. За її словами, посольство сприяє поверненню до України біженців, у яких відсутні паспорти та вони виявили бажання повернутися додому.

Нагадаємо, Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро.