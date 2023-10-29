Ізраїль атакував ще понад 450 військових об'єктів ХАМАСу (відео)

Ізраїльські військові вдарили по центрах оперативного командування ХАМАСу

Протягом суботи, 28 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала понад 450 військових об'єктів палестинського угруповання ХАМАС. Наземна операція надалі розширюється. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.



Зазначається, що ізраїльські військові атакували центри оперативного командування, спостережні пункти, а також пускові установки протитанкових ракет ХАМАСу.

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«У межах розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет. Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об'єкти терористів», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, ЦАХАЛ відзвітував про поранення своїх військових за минулу добу. Зокрема, один із офіцерів отримав тяжкі травми внаслідок попадання мінометного снаряда. Ще один солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з бойовиками.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

До слова, лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.