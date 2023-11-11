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Вибухи в Україні, атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Україні, атака на пороховий завод і конструкторське бюро в РФ: головне за ніч
У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

У ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії

У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи. У ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Увечері 10 листопад на околицях столиці та на Харківщині працювала протиповітряна оборона. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи на Одещині

Ввечері 10 листопада в Одеській області прогриміли вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє телеграм-канал «Думська».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області з акваторії Чорного моря.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. 

Неподалік Києва та Харкова працювало ППО

Увечері 10 листопад на околицях столиці та на Харківщині працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Начальник КМВА повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Також про роботу ППо повідомили на Харківщині.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують «шахедами». Наші сили ППО вже результативно працюють», – заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Країна ЄС критично поставилася до ідеї надання Україні €20 млрд

Ідея Європейського Союзу щодо надання Україні 20 мільярдів євро на військові потреби протягом чотирьох років нібито зустрівся з критикою з боку Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція високого представника ЄС Жозеппа Борреля спрямована на створення фонду для допомоги Україні в рамках більшого Європейського фонду миру, була спробою поставити підтримку на довгострокову основу.

Однак неназваний високопоставлений дипломат ЄС заявив, що у НІмеччини «багато питань і це справедливо», адже мова йде про великі гроші.

«Я не скажу, що ідея мертва, але завжди можна внести в неї покращення», - сказав він.

Вибухи у Підмосков'ї біля заводу-виробника «Кинджалів»  

У російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». Про це повідомляють росЗМІ.

Російські пабліки пишуть про звук вибуху біля місцевого Конструкторського бюро машинобудування. Там начебто збили безпілотник. 

Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа

У ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Про це інформують росЗМІ.

Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

Проща пожежі становила близько 300 квадратних метрів, рятувальникав вдалося її погасити за півтори години.

Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб. Про це повідомляє Bloomberg.

«Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують», – сказав Блінкен.

Повідомляється, що посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС. Голова Держдепартаменту зазначив, що необхідно робити набагато більше для захисту мирних мешканців та надання їм гуманітарної допомоги.

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Теги: безпілотник ХАМАС Міноборони РФ Ізраїль окупанти пожежа

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